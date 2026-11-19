Михайло Мудрик дав велике інтерв'ю вперше за кілька років. У ньому він порушив багато скандальних і гучних тем, зокрема розповів і про свої стосунки з агентами.

Мудрик розповів про те, що в нього зараз триває судова суперечка з його колишнім агентом Олексієм Альохіним. Деталями справи він поділився на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

У чому суть суперечки Мудрика з Альохіним і Красніковим

Мудрик сказав, що назвати Альохіна агентом йому дуже важко. Назвати його своїм агентом футболісту Тоттенгема ще важче. За словами гравця, агенти – це ті люди, які щонайменше мають бути присутніми під час підписання якихось важливих документів.

А він жодного разу там навіть не був. Ні під час підписання контракту з Челсі, ні під час підписання документів у Лондоні, ніде,

– зазначив Мудрик.

Він додав, що це просто підставна особа. Це ніби агент, який має ліцензію, але нічого не вирішує. За всім цим стоїть Євген Красніков.

Він називав мене своїм сином і протягом 10 років, можна сказати, виховував мене, допомагав. І щодня з 14 років вбивав мені в голову, що він для мене все та ніколи не візьме від мене ні копійки. Я чув це сотні разів. Я виріс поруч із цією людиною. Я довіряв цій людині. Він був для мене як футбольний тато. Я довіряв йому, як самому собі,

– зауважив гравець Тоттенгема.

За словами Мудрика, він був знайомий із родиною Краснікова, Красніков був знайомий із його родиною. Вони пройшли шлях завдовжки в 10 років. Потім настав момент трансферу в Челсі. Ні для кого не секрет, що сам футболіст хотів перейти в Арсенал. Утім агент ніколи не відстоював інтереси гравця, а тільки свої.

Це я вже зрозумів потім. Спроб здійснити мою мрію та допомогти перейти в Арсенал навіть не було. Були лише спроби заробити більше грошей, але я тоді про це не знав. У підсумку я підписував контракти, а поруч нікого не було, тільки мої батьки, які хвилювались за мене. Та оскільки вони були знайомі з Красніковим, то теж довіряли йому, як і я,

– наголосив Михайло.

Як він зазначив, після переходу в Челсі Красніков отримав великий бонус. Це близько 6 мільйонів. Футболісту ж завжди говорили, що цей бонус буде в розмірі 4 мільйонів й обіцяли з нього йому частину. Однак вона так і лишилась обіцянкою.

Що було після підписання контракту з Челсі

Мудрик розповів, що він підписував контракти, не читаючи їх. Одного разу він спробував прочитати контракт, а Красніков і його помічники запитали, чи гравець не довіряє їм. У їхніх словах відчувався тиск.

Я довіряв людям. Я був із цими людьми 10 років. Ми працювали разом, і завжди все було добре. Не було жодних тривожних дзвіночків, щоб не довіряти цим людям. І ось коли я перейшов у Челсі, мені довелось сплачувати податок із бонусу, який отримали агенти. Мені казали, щоб я не хвилювався та якщо що мені все повернуть,

– підкреслив футболіст.

Гравець Тоттенгема сказав, що після переходу в Челсі мусив думати не тільки про футбол, а ще й займатись судовими позовами. Обіцяні бонуси так і лишились обіцянками.

Я ще й залишився винен за всю ту доброту та довіру, що я виявляв протягом 10 років. Ось так буває в житті,

– зазначив Мудрик.

Він підсумував, що йому ще й телефонували різні бандити з погрозами. Вони ставили різні ультиматуми. Зараз агентами Михайла є Шаблій і Тітков, і він повністю задоволений співпрацею з ними.