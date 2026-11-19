Мудрик розповів про те, що в нього зараз триває судова суперечка з його колишнім агентом Олексієм Альохіним. Деталями справи він поділився на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

Adv

У чому суть суперечки Мудрика з Альохіним і Красніковим

Мудрик сказав, що назвати Альохіна агентом йому дуже важко. Назвати його своїм агентом футболісту Тоттенгема ще важче. За словами гравця, агенти – це ті люди, які щонайменше мають бути присутніми під час підписання якихось важливих документів.

А він жодного разу там навіть не був. Ні під час підписання контракту з Челсі, ні під час підписання документів у Лондоні, ніде– зазначив Мудрик.

Він додав, що це просто підставна особа. Це ніби агент, який має ліцензію, але нічого не вирішує. За всім цим стоїть Євген Красніков.

Реклама

Він називав мене своїм сином і протягом 10 років, можна сказати, виховував мене, допомагав. І щодня з 14 років вбивав мені в голову, що він для мене все та ніколи не візьме від мене ні копійки. Я чув це сотні разів. Я виріс поруч із цією людиною. Я довіряв цій людині. Він був для мене як футбольний тато. Я довіряв йому, як самому собі– зауважив гравець Тоттенгема.

За словами Мудрика, він був знайомий із родиною Краснікова, Красніков був знайомий із його родиною. Вони пройшли шлях завдовжки в 10 років. Потім настав момент трансферу в Челсі. Ні для кого не секрет, що сам футболіст хотів перейти в Арсенал. Утім агент ніколи не відстоював інтереси гравця, а тільки свої.

Це я вже зрозумів потім. Спроб здійснити мою мрію та допомогти перейти в Арсенал навіть не було. Були лише спроби заробити більше грошей, але я тоді про це не знав. У підсумку я підписував контракти, а поруч нікого не було, тільки мої батьки, які хвилювались за мене. Та оскільки вони були знайомі з Красніковим, то теж довіряли йому, як і я– наголосив Михайло.

Реклама

Як він зазначив, після переходу в Челсі Красніков отримав великий бонус. Це близько 6 мільйонів. Футболісту ж завжди говорили, що цей бонус буде в розмірі 4 мільйонів й обіцяли з нього йому частину. Однак вона так і лишилась обіцянкою.

Що було після підписання контракту з Челсі

Мудрик розповів, що він підписував контракти, не читаючи їх. Одного разу він спробував прочитати контракт, а Красніков і його помічники запитали, чи гравець не довіряє їм. У їхніх словах відчувався тиск.

Я довіряв людям. Я був із цими людьми 10 років. Ми працювали разом, і завжди все було добре. Не було жодних тривожних дзвіночків, щоб не довіряти цим людям. І ось коли я перейшов у Челсі, мені довелось сплачувати податок із бонусу, який отримали агенти. Мені казали, щоб я не хвилювався та якщо що мені все повернуть– підкреслив футболіст.

Реклама

Гравець Тоттенгема сказав, що після переходу в Челсі мусив думати не тільки про футбол, а ще й займатись судовими позовами. Обіцяні бонуси так і лишились обіцянками.

Я ще й залишився винен за всю ту доброту та довіру, що я виявляв протягом 10 років. Ось так буває в житті– зазначив Мудрик.

Він підсумував, що йому ще й телефонували різні бандити з погрозами. Вони ставили різні ультиматуми. Зараз агентами Михайла є Шаблій і Тітков, і він повністю задоволений співпрацею з ними.