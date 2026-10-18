Довелося переселяти в інший номер: росіянин влаштував істерику на чемпіонаті світу з гімнастики

Тренер російських гімнастів Іван Гапоненко показав наслідки ночівлі в готелі Роттердама, де проходить світова першість. Після скарги наставника переселили в інший номер, а його речі відправили на обробку.

Росіянин розповів, що після тривалого перельоту сподівався нормально відпочити перед змаганнями, однак ніч перетворилася на неприємний досвід. Вранці він виявив кров на ліжку та комах під матрацом, після чого звернувся до адміністрації готелю, передає 24 Канал.

Тренер знайшов під матрацом безліч клопів

Іван Гапоненко розповів про інцидент на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши відео з комахами та слідами крові на постільній білизні.

За словами тренера, спочатку він думав, що його кусають комарі. Однак вранці, збираючись на пробіжку, Гапоненко помітив кров на ліжку й вирішив перевірити матрац.

Я відразу зрозумів, що це клопи. Почав їх розчавлювати й зрозумів, що всі вони вкриті моєю кров'ю,

– цитує тренера Матч ТВ.

Після цього росіянин повідомив керівництву збірної про проблему. Разом вони звернулися на рецепцію, а співробітники готелю особисто оглянули номер і виявили скупчення комах під матрацом.

Представники закладу припустили, що клопів могли привезти з Москви, де перед вильотом тренер ночував в аеропорту. Однак Гапоненко поставив цю версію під сумнів.

Можна привезти одного-двох, але там їх просто мільйон!

– заявив він.

Спочатку вільних номерів нібито не знайшлося, проте згодом тренера все ж переселили, а його речі забрали для прання та хімчистки. За словами Гапоненка, керівництво готелю не перепросило за інцидент, а співробітники попросили його не розголошувати цю історію.

Російська збірна зіткнулася з іншими проблемами

Після інциденту російські гімнасти почали перевіряти власні номери та ліжка. Гапоненко також поцікавився умовами проживання спортсменок, але, за його словами, у них подібних проблем не виявили.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики проходить у Роттердамі з 17 до 25 жовтня. Водночас російська команда зіткнулася з труднощами ще до початку змагань.

Зокрема, влада Нідерландів відмовила у візах трьом провідним гімнасткам Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій.