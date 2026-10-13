У вівторок, 13 жовтня, Федерація гімнастики Росії підтвердила, що ці спортсменки не поїдуть на світову першість, повідомляє 24 Канал.

У рішенні Нідерландів, яке поширюють пропагандисти, мовиться, мовляв, "одна або кілька держав-членів Шенгенської зони вважають спортсменок загрозою для своїх міжнародних відносин".

Федерація гімнастики Росії розцінює дії влади Нідерландів як цілеспрямоване усунення найсильніших гімнасток із боротьби за медалі чемпіонату світу та олімпійські квоти. Це пряма дискримінація російських спортсменів і грубе порушення принципу рівних умов олімпійського відбору,

– бідкаються у Федерації гімнастики Росії.

Російський міністр спорту Михайло Дегтярьов заявив, що Олімпійський комітет Росії звернеться до МОК та World Gymnastics, щоб на чемпіонаті світу у Нідерландах не розігрували олімпійські ліцензії.

Мельникова, якій не дали візу, підтримує Путіна

Особливої уваги з-поміж росіянок, яким не дали візи, заслуговує Мельникова. Вона наприкінці квітня 2025 року висунула свою кандидатуру на праймеріз "Єдиної Росії" – партії Володимира Путіна.

Згодом гімнастка відмовилася від участі у виборах депутатів Воронезької міської думи. Вона пояснила це тим, що не зможе поєднувати виборчу кампанію та підготовку до виступів на змаганнях.



Ангеліна Мельникова / Фото російські ЗМІ

Також Мельникова взяла участь у рекламі компанії "ЕкоНива", власник якої Штефан Дюрр отримав орден Дружби за дорученням Путіна.

Сама ж путіністка Мельникова заявила пропагандистам, що не хоче обговорювати відмову у видачі візи

"Якщо чесно, я зовсім не маю бажання нічого коментувати чи обговорювати це", – сказала вона.

Нагадаємо, чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбудеться у Роттердамі протягом 17 – 25 жовтня. Він стане першим етапом командного відбору на Олімпійські ігри 2028 року.