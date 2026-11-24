Півзахисник Іван Желізко мав шанс отримати дебютний виклик до дорослої збірної України від Андреа Мальдери під час однієї з найближчих міжнародних перерв. Проте футболіст обрав для себе іншу долю – і вже має привід шкодувати про це.

Желізко разом з членами своєї родини отримав громадянство Польщі. Як пише тамтешнє видання Sport Fakt, це зовсім не гарантує йому розвиток кар'єри у збірній нашої країни-сусідки.

Желізко втратив шанс на збірну

Тренерський штаб збірної Польщі провів оцінку доступних опцій у півзахисті і дійшов неприємного для Івана Желізка висновку: у них достатньо якісних футболістів на цій позиції, щоб не запрошувати колишнього українця до складу. Мовляв, кадровий ресурс "Кадри" і так сильний, тож нових футболістів залучати поки не планують.

Водночас до зміни громадянства Желізко вважався серйозним претендентом на місце у національній збірній України. Гравець провів аж 43 поєдинки за різні вікові групи "синьо-жовтих" – від U-17 до першої та поки єдиної в нашій історії олімпійської збірної U-23.

За чутками, Андреа Мальдера планував заграти півзахисника ще до завершення Ліги націй. Але саме у листопаді стало відомо, що Желізко більше не пов'язує своє життя з Україною і набув громадянства Польщі.

До цього він з 2023 до 2026 року виступав за Лехію, перш ніж за 3 мільйони євро його контракт викупив болгарський Лудогорець.