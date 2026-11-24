Иван Желизко / Фото ФК "Лехия"
Полузащитник Иван Желизко имел шанс получить первый вызов во взрослую сборную Украины от Андреа Мальдеры во время одного из ближайших международных перерывов. Однако футболист выбрал для себя иную судьбу – и уже имеет повод сожалеть об этом.
Желизко вместе с членами своей семьи получил гражданство Польши. Как пишет местное издание Sport Fakt, это вовсе не гарантирует ему карьерный рост в сборной нашей соседней страны.
Желизко упустил шанс попасть в сборную
Тренерский штаб сборной Польши проанализировал имеющиеся варианты в полузащите и пришел к неприятному для Ивана Желизко выводу: у них достаточно качественных футболистов на этой позиции, чтобы не приглашать бывшего украинца в состав. Мол, кадровый ресурс "Кадры" и так силен, поэтому привлекать новых футболистов пока не планируют.
В то же время до смены гражданства Желизко считался серьезным претендентом на место в национальной сборной Украины. Игрок провел целых 43 матча за различные возрастные группы "сине-желтых" – от U-17 до первой и пока единственной в нашей истории олимпийской сборной U-23.
По слухам, Андреа Мальдера планировал заиграть полузащитника еще до завершения Лиги наций. Но именно в ноябре стало известно, что Желизко больше не связывает свою жизнь с Украиной и принял польское гражданство.
До этого он с 2023 по 2026 год выступал за "Лехию", прежде чем болгарский "Лудогорец" выкупил его контракт за 3 миллиона евро.
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