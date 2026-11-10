Футболист сборной Украины получил польское гражданство

Иван Желизко стал гражданином Польши. Об этом сообщил журналист Камиль Павельчик.

Adv

Что известно о новом гражданстве Желизко

По информации польских СМИ, футболист и его жена получили паспорта этой страны. Как отметил журналист Томаш Галинский, 25-летний украинец имеет польские корни.

С 2023 года по май 2026 года Желизко играл за гданьскую Лехию в местной Экстракласе, а с начала этого сезона защищает цвета Лудогорца.

Сейчас его уже считают одним из кандидатов на попадание в заявку сборной Польши.

Желизко в болгарском гранде является одной из ведущих фигур, регулярно выходя на поле от начала до конца матча. Кажется, что в такой ситуации он реально может усилить сборную в центре поля. Многое, однако, будет зависеть от Яна Урбана – решит ли он в будущем вызвать его в национальную команду,

– пишет издание Interia Sport.

Реклама

За время выступлений в Польше Желизко провел за Лехию 89 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.

Как развивалась карьера Желизко после украинского периода

Футболист является воспитанником львовских Карпат. Украину он покинул еще в 2019 году, когда перешел в чешскую Карвину.

Между польским и украинским этапами карьеры играл в Валмиере, с которой стал чемпионом Латвии в 2022 году. За юношеские и молодежные сборные Украины провел 43 матча.