Російська надія у фігурному катані, яку часто пов’язують з господарем Кремля, Каміла Валієва близька до прощання зі спортом. Йдеться про це й з повідомлень міжнародних організацій.

Валієва не оскаржуватиме своє відсторонення від виступів на міжнародній арені Спортивному арбітражному суді (CAS). Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про продовження кар’єри Валієвої

Російські джерела зазначили, що отримали підтвердження від CAS про те, що Валієва не подавала апеляцію щодо відмови ISU надавати їй нейтральний статус.

На додачу, у Росії повідомили, що 24 вересня суд зареєстрував апеляції апеляції Марка Кондратюка, Олександри Степанової та Івана Букіна, але не Каміли Валієвої.

Нагадаємо, що у серпні ISU спершу надав Валієвій нейтральний статус на сезон 2026/27, а потім відкликав його після повторної перевірки, адже вона більше не відповідає вимогам організації. Тепер росіянка не може виступати на турнірах ISU.

Що говорять про майбутнє Валієвої у Росії

Раніше триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, а тепер депутатка Держдуми Росії, яка відкрито підтримує війну проти України, Ірина Родніна заявила, що "новій коханці Путіна" заважає психологічна травма.

У Москві також поширюється думка, що 20-річна Валієва близька до того, аби завершити спортивну кар’єру.

Нагадаємо, що її називають "новою коханкою Путіна", оскільки у 2022 році вперше з'явиись чутки про близькі стосунки між кремлівським диктатором та Валієвою. З тих пір дівчина бере активну участь у заходах з російської пропаганди.