"Прапор їй у руки": у Росії висміяли нову коханку Путіна

Російська депутатка Ірина Родніна різко відреагувала на скаргу Каміли Валієвої до ЄСПЛ. Олімпійська чемпіонка заявила, що не бачить сенсу в діях фігуристки.

Родніна відома не лише спортивними досягненнями, а й підтримкою російської влади та публічними політичними заявами. Цього разу вона вирішила висміяти Валієву через її спробу оскаржити наслідки допінгової справи, передає "Матч ТВ".

Родніна відреагувала на скаргу Валієвої

Валієва звернулася до Європейського суду з прав людини у справі щодо її дискваліфікації. Російська фігуристка намагається оскаржити рішення, ухвалене після позитивної допінг-проби.

Раніше Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки за порушення антидопінгових правил. У її пробі виявили триметазидин.

Родніна поставила під сумнів доцільність звернення спортсменки до ЄСПЛ. За словами депутатки Держдуми, термін покарання Валієвої вже завершився, тому вона не розуміє, якого результату та прагне досягти.

Чесно кажучи, я не дуже розумію, навіщо Валієва подала скаргу до ЄСПЛ і чого вона хоче. Тим більше зараз, коли термін її покарання закінчився. Я не бачу в цьому сенсу. Що вона від цього отримає? Прапор їй у руки, медалі вже роздані,

– заявила Родніна.

Що відомо про допінгову справу Валієвої

Скандал навколо Валієвої спалахнув під час Олімпіади-2022 у Пекіні. У допінг-пробі спортсменки виявили заборонений триметазидин, після чого розпочався тривалий розгляд справи.

У січні 2024 року CAS ухвалив рішення про чотирирічну дискваліфікацію Валієвої. Через це росіянка фактично втратила можливість продовжувати міжнародну кар'єру на цей період.

Пізніше Валієва опинилася в центрі уваги через появу поруч із Владіміром Путіним на відкритті "Ігор майбутнього" в Казані. Цей епізод активно обговорювали в російському та українському інформаційному просторі.

У мережі спортсменку після цього почали називати "новою коханкою Путіна".

Нагадаємо, раніше МОК "закрив очі" на пропаганду військової агресії проти України міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова.