Роднина известна не только спортивными достижениями, но и поддержкой российских властей, а также публичными политическими заявлениями. На этот раз она решила высмеять Валиеву из-за ее попытки обжаловать итоги допингового дела, сообщает "Матч ТВ".

Роднина отреагировала на жалобу Валиевой

Валиева обратилась в Европейский суд по правам человека по делу о своей дисквалификации. Российская фигуристка пытается обжаловать решение, принятое после положительного результата допинг-пробы.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе обнаружили триметазидин.

Роднина поставила под сомнение целесообразность обращения спортсменки в ЕСПЧ. По словам депутата Госдумы, срок наказания Валиевой уже истек, поэтому она не понимает, какого результата та стремится достичь.

Честно говоря, я не очень понимаю, почему Валиева подала жалобу в ЕСПЧ и что она хочет. Тем более сейчас, когда срок ее наказания истек. Я не вижу в этом смысла. Что она от этого получит? Флаг ей в руки, медали уже разданы,

– заявила Роднина.

Что известно о допинговом деле Валиевой

Скандал вокруг Валиевой разразился во время Олимпиады-2022 в Пекине. В допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенный триметазидин, после чего началось длительное рассмотрение дела.

В январе 2024 года CAS вынес решение о четырехлетней дисквалификации Валиевой. Из-за этого россиянка фактически лишилась возможности продолжать международную карьеру в течение этого периода.

Позже Валиева оказалась в центре внимания из-за появления рядом с Владимиром Путиным на открытии "Игр будущего" в Казани. Этот эпизод активно обсуждали в российском и украинском информационном пространстве.

В сети спортсменку после этого стали называть "новой любовницей Путина".

Напомним, ранее МОК "закрыл глаза" на пропаганду военной агрессии против Украины со стороны министра спорта России Михаила Дегтярева.