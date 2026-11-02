"Мені так її шкода": легендарний хокеїст розповів, що зробили з 20-річною коханкою Путіна

Дворазовий олімпійський чемпіон В'ячеслав Фетісов емоційно висловився про Камілу Валієву. Колишній хокеїст згадав про випробування, через які довелося пройти 20-річній фігуристці.

Спортсменка, яку в медіа називають "новою коханкою" Путіна, опинилася в центрі уваги після спроб повернутися до міжнародних змагань. Попри завершення тривалої дискваліфікації, її спортивне майбутнє залишається невизначеним, передає 24 Канал.

Фетісов пожалів Валієву

Колишній хокеїст збірної Росії В'ячеслав Фетісов поділився думками про ситуацію навколо Каміли Валієвої у коментарі пропагандистському РИА Новости. Він заявив, що співчуває фігуристці та вважає несправедливим те, що їй довелося пережити після відсторонення.

Мені так її шкода. Дівчина постраждала не зі своєї вини – це найвища несправедливість, яка тільки може бути. Зрозуміло, що всі ці стреси не додають ні здоров'я, ні бажання щось комусь доводити. Усі ці політичні рішення – це просто жах, що зробили з цією дівчиною,

– заявив Фетісов.

Він також побажав Валієвій повернутися до нормального життя та займатися тим, що приносить їй задоволення.

Чому Валієва опинилася поза міжнародним спортом

Нагадаємо, у січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки через порушення антидопінгових правил. Йшлося про позитивну допінг-пробу, взяту перед зимовою Олімпіадою-2022 у Пекіні. Унаслідок перегляду результатів збірна Росії втратила золото командного турніру.

Термін відсторонення завершився 25 грудня 2025 року. Однак повернутися на міжнародну арену фігуристка не змогла: Міжнародний союз ковзанярів відкликав раніше наданий їй нейтральний статус, а спортсменка вирішила не оскаржувати це рішення в CAS.

Окрему увагу до 20-річної Валієвої привертає її особисте життя. У медіа її називають новою "коханкою Путіна" після появи поруч із російським президентом на відкритті "Ігор майбутнього" в Казані у лютому 2024 року.