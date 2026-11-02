"Мне так жаль ее": легендарный хоккеист рассказал, что сделали с 20-летней любовницей Путина

Спортсменка, которую в СМИ называют "новой любовницей" Путина, оказалась в центре внимания после попыток вернуться к международным соревнованиям. Несмотря на окончание длительной дисквалификации, ее спортивное будущее остается неопределенным, сообщает 24 Канал.

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Фетисов пожалел Валиеву

Бывший хоккеист сборной России Вячеслав Фетисов поделился своими мыслями о ситуации вокруг Камилы Валиевой в комментарии пропагандистскому агентству "РИА Новости". Он заявил, что сочувствует фигуристке и считает несправедливым то, что ей пришлось пережить после отстранения.

Мне так ее жаль. Девушка пострадала не по своей вине – это высшая несправедливость, какая только может быть. Понятно, что все эти стрессы не добавляют ни здоровья, ни желания что-то кому-то доказывать. Все эти политические решения – это просто ужас, что сделали с этой девушкой– заявил Фетисов.

Он также пожелал Валиевой вернуться к нормальной жизни и заниматься тем, что приносит ей удовольствие.

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Почему Валиева оказалась вне международного спорта

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Речь шла о положительной допинг-пробе, взятой перед зимней Олимпиадой-2022 в Пекине. В результате пересмотра результатов сборная России лишилась золота командного турнира.

Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года. Однако вернуться на международную арену фигуристка не смогла: Международный союз конькобежцев отозвал ранее предоставленный ей нейтральный статус, а спортсменка решила не обжаловать это решение в CAS.

Особое внимание к 20-летней Валиевой привлекает ее личная жизнь. В СМИ ее называют новой "любовницей Путина" после появления рядом с российским президентом на открытии "Игр будущего" в Казани в феврале 2024 года.