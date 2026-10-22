У Росії винесли новий вердикт "коханці Путіна" після відсторонення від фігурного катання

У змагальні перспективи фігуристки Каміли Валієвої не вірять уже навіть у Росії. Там рекомендують їй достроково завершити змагальний сезон.

Пов’язану з Кремлем спортсменку закликали відійти у тінь. Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна бажає бачити фігуристку у кращій формі. Про це вона розповіла російським ЗМІ.

Що сказала Родніна про Валієву

Нині депутатка Держдуми Росії, яка відкрито підтримує війну проти України, Ірина Родніна не хоче бачити Валієву на льоду під час поточного зимового сезону.

Вона красива фігуристка, красиво катається, але сьогодні вона не відповідає тій увазі, яку їй приділяють. Напевно, тренерська бригада побудує для неї інший план підготовки. Можливо, їй не треба виступати в цьому сезоні, можливо, їй треба вистрілити наступного,

– сказала Родніна.

Нагадаємо, що Каміла Валієва спочатку отримала, а згодом втратила статус "нейтральної" спортсменки після відбування допінгової дискваліфікації. Відомо, що вона не оскаржуватиме це рішення у CAS.

Що ще відомо про фігуристку

У Москві також поширюється думка, що 20-річна Валієва близька до того, аби завершити спортивну кар’єру.

Нагадаємо, що її називають "новою коханкою Путіна", оскільки у 2022 році вперше з'явились чутки про близькі стосунки між кремлівським диктатором та Валієвою. Відтоді дівчина бере активну участь у заходах з російської пропаганди.