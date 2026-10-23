"Роналду теж так поводиться": новий тренер Динамо зробив гучну заяву щодо Ярмоленка

В. о. головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек дебютував на чолі киян у матчі проти Кудрівки. Зі старту в цьому поєдинку грав Андрій Ярмоленко, якого в другому таймі польський наставник замінив.

Після матчу Кендзьорек дав інтерв'ю для ютуб-каналу FootballHub, у якому відповів на запитання про заміну Андрія Ярмоленка. Слід відзначити, що в день матчу проти Кудрівки вінгер Динамо святкував свій 37-й день народження.

Що сказав Кендзьорек

Кендзьорек зазначив, що в Україні всі знають, якою великою людиною є Андрій Ярмоленко. Щоразу, коли йому не вдається забити в матчі чи віддати гольову передачу, він піддається своїм емоціям, бо він є дуже амбітним футболістом.

Мені подобаються ці емоції. Мені подобається, як він реагує. Він із тих людей, які хочуть вигравати в кожному матчі, в кожному турнірі,

– зауважив польський тренер Динамо.

Він додав, що такий характер і став частиною фантастичного успіху Ярмоленка. Андрій став тим, ким він став, завдяки цьому фантастичному характеру.

Для мене це не проблема. Я люблю такі амбіції, люблю таких хлопців, які хочуть виграти все. Якби ви зараз зайшли до роздягальні, то побачили б зовсім іншого чоловіка,

– наголосив Кендзьорек.

За його словами, Роналду та багато інших футболістів поводяться так само. Це означає, що в них найвищий рівень емоцій і амбіцій.

Як зіграло Динамо проти Кудрівки

Поєдинок проти Кудрівки був дебютним для Мацея Кендзьорека, який вивів киян на матч у статусі в. о. головного тренера. Столична команда перемогла з рахунком 3:1. Спочатку був автогол Векляка, потім класним ударом здалеку відзначився Михайленко. Гості скоротили відставання завдяки автоголу Михавка. Однак за киян третій гол забив Піхальонок.

Цікаво, що Андрій Ярмоленко саме в день матчу святкував свій 37-й день народження. Йому залишилось забити один м'яч, щоб стати абсолютно найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. У нього був прекрасний момент забити у ворота Кудрівки, але вінгер його змарнував.