"Роналду тоже так себя ведет": новый тренер Динамо сделал громкое заявление о Ярмоленко

После матча Кендзьорек дал интервью YouTube-каналу FootballHub, в котором ответил на вопрос о замене Андрея Ярмоленко. Стоит отметить, что в день матча против Кудровки вингер Динамо отмечал свой 37-й день рождения.

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Что сказал Кендзьорек

Кендзьорек отметил, что в Украине все знают, каким большим человеком является Андрей Ярмоленко. Каждый раз, когда ему не удается забить в матче или отдать голевую передачу, он поддается своим эмоциям, потому что он очень амбициозный футболист.

Мне нравятся эти эмоции. Мне нравится, как он реагирует. Он из тех людей, которые хотят побеждать в каждом матче, в каждом турнире– отметил польский тренер Динамо.

Он добавил, что такой характер и стал частью фантастического успеха Ярмоленко. Андрей стал тем, кем он стал, благодаря этому фантастическому характеру.

Для меня это не проблема. Я люблю такие амбиции, люблю таких ребят, которые хотят выиграть все. Если бы вы сейчас зашли в раздевалку, то увидели бы совсем другого человека– подчеркнул Кендзьорек.

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По его словам, Роналду и многие другие футболисты ведут себя точно так же. Это означает, что у них самый высокий уровень эмоций и амбиций.

Как сыграло Динамо против Кудровки

Поединок против Кудровки стал дебютным для Мацея Кендзьорека, который вывел киевлян на матч в статусе и. о. главного тренера. Столичная команда победила со счетом 3:1. Сначала был автогол Векляка, затем классным ударом издали отличился Михайленко. Гости сократили отставание благодаря автоголу Михавка. Однако за киевлян третий гол забил Пихаленок.

Интересно, что Андрей Ярмоленко именно в день матча отмечал свой 37-й день рождения. Ему оставалось забить один мяч, чтобы стать абсолютно лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. У него был прекрасный момент забить в ворота Кудровки, но вингер его упустил.