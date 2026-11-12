ТЦК, втеча за 8 тисяч доларів та нічні затримання: як колишні гравці Динамо потрапили до війська

Повномасштабна війна змінила життя багатьох українських спортсменів. Серед тих, хто долучився до Сил оборони, є і колишні зірки Динамо та національної збірної.

Російське вторгнення змусило багатьох представників українського спорту переосмислити власні пріоритети. Дехто з футболістів добровільно долучився до лав Збройних сил, а когось – мобілізували, повідомляє 24 Канал.

Гармаш опинився в ТЦК після нічної зупинки поліцією

Колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш потрапив до територіального центру комплектування після того, як його вночі зупинили правоохоронці. Тоді у ЗМІ з'явилися повідомлення про нібито примусовий характер затримання та вимагання у футболіста хабаря.

Однак Київський міський ТЦК та СП спростував ці чутки. За офіційною інформацією, Гармаш пройшов військово-лікарську комісію та самостійно обрав підрозділ для проходження служби.

Згодом стало відомо, що ексдинамівець долучився до Сил безпілотних систем і проходив відповідну підготовку. Водночас інформацію про конкретне місце його служби не розголошували.

У квітні 2026 року футболіста несподівано презентували як новачка аматорського Титана з Київщини, однак публікацію згодом видалили. А у вересні Гармаш уперше за тривалий час з'явився на публіці, відвідавши матч Динамо – ЛНЗ.

Артур Рудько продовжує службу, але грає за аматорський клуб

Історія колишнього воротаря Динамо та Шахтаря Артура Рудька виявилася значно скандальнішою. Після мобілізації футболіст не прибув до ТЦК, а самовільно залишив військову частину та намагався незаконно перетнути державний кордон.

За інформацією Державної прикордонної служби, для організації виїзду за кордон Рудько скористався схемою з оформленням нібито опіки над дитиною. За таку послугу він заплатив 8 тисяч доларів, однак план провалився – футболіста затримали та доправили до ТЦК.



Артура Рудька спіймали під час спроби втечі за кордон/ Фото ДПСУ

У серпні 2026 року Рудько несподівано з'явився у складі одеської аматорської команди То4ка на матчі Кубка України. Президент клубу Пилип Топал пояснив, що воротар продовжує службу в Національній гвардії України.

За його словами, керівництво команди домовилося з командирами футболіста, щоб той міг отримувати короткострокові відпустки для участі в матчах.

Ващук та Алієв добровільно долучилися до захисту України

Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук добровільно приєднався до Гвардії наступу у 2023 році. Він став бійцем Національної гвардії України та долучився до бригади "Буревій".

Рішення ексфутболіста стало несподіванкою навіть для його рідних. Втім, Ващук пояснював свій вибір тим, що на власні очі бачив наслідки приходу "руского міра" та не хотів допустити поширення російської агресії.



Владислав Ващук/ Фото Нацгвардія

Після початку повномасштабного вторгнення до територіальної оборони долучився й колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв. Попри те, що футболіста звинувачували у фальсифікації військової служби, 24 Канал отримав офіційне підтвердження від 112-ї окремої бригади територіальної оборони: Алієв справді перебував у її особовому складі.