Коли наступний матч України – дата і час початку гри

Збірна України з футболу зіграли вже три матчі у новому сезоні Ліги націй. "Синьо-жовті" перемогли Угорщину, зіграли внічию проти Грузії та розгромно поступилися Північній Ірландії.

Тепер команді Андреа Мальдери належить провести ще одну зустріч із угорцями. Поєдинок матиме важливе турнірне значення, адже обидві збірні наразі мають однакову кількість очок, передає 24 Канал.

Україна – Угорщина: коли відбудеться матч

Наступний матч збірної України відбудеться у понеділок, 5 жовтня. Номінально домашня для українців зустріч проти Угорщини розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перед четвертим туром команди ділять 2–3 місця у турнірній таблиці Ліги націй. Україна та Угорщина набрали по 4 очки після трьох зіграних матчів, тому майбутня зустріч може суттєво вплинути на боротьбу за позиції у групі.

Українці вже зустрічалися з угорцями у цьому розіграші. У виїзному поєдинку команда Мальдери здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у тій грі забив Данило Сікан.

Хто пропустить матч України

Сікан не зможе допомогти збірній у повторній зустрічі з Угорщиною. Форвард пропустить поєдинок через перебір жовтих карток. Так само через дискваліфікацію не допоможе команді Микола Матвієнко.

Після перемоги над угорцями Україна зіграла внічию з Грузією – 0:0. У третьому турі "синьо-жовті" зазнали розгромної поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3.

Нагадаємо, легенданий тренер Мирон Маркевич розкритикував збірну України після поєдинку з північноірландцями.