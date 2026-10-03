Тепер команді Андреа Мальдери належить провести ще одну зустріч із угорцями. Поєдинок матиме важливе турнірне значення, адже обидві збірні наразі мають однакову кількість очок, передає 24 Канал.

Україна – Угорщина: коли відбудеться матч

Наступний матч збірної України відбудеться у понеділок, 5 жовтня. Номінально домашня для українців зустріч проти Угорщини розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перед четвертим туром команди ділять 2–3 місця у турнірній таблиці Ліги націй. Україна та Угорщина набрали по 4 очки після трьох зіграних матчів, тому майбутня зустріч може суттєво вплинути на боротьбу за позиції у групі.

Українці вже зустрічалися з угорцями у цьому розіграші. У виїзному поєдинку команда Мальдери здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у тій грі забив Данило Сікан.

Хто пропустить матч України

Сікан не зможе допомогти збірній у повторній зустрічі з Угорщиною. Форвард пропустить поєдинок через перебір жовтих карток. Так само через дискваліфікацію не допоможе команді Микола Матвієнко.

Після перемоги над угорцями Україна зіграла внічию з Грузією – 0:0. У третьому турі "синьо-жовті" зазнали розгромної поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3.

Нагадаємо, легенданий тренер Мирон Маркевич розкритикував збірну України після поєдинку з північноірландцями.