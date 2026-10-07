Роналду зворушив мережу посланням до Мессі
Кріштіану Роналду відреагував на завершення міжнародної кар'єри Ліонеля Мессі. Португалець залишив для аргентинця теплі слова.
Ліонель Мессі провів останній матч за національну команду та попрощався з уболівальниками після більш ніж 20 років у складі "альбіселесте". На знакову подію відреагував його давній суперник Кріштіану Роналду, передає 24 Канал.
Роналду залишив Мессі тепле послання
Капітан збірної Португалії прокоментував допис Мессі в інстаграмі, у якому аргентинець поділився емоціями після останнього матчу за національну команду.
Роналду відзначив величезний внесок Мессі у збірну Аргентини та наголосив, що досягнення легендарного форварда назавжди залишаться частиною історії футболу.
Лео, ти стільки років захищав честь своєї країни – твою спадщину пам'ятатимуть навіки. Моя глибока повага за все, чого ти досяг з Аргентиною. Обіймаю,
– написав 41-річний форвард.
Протистояння Роналду та Мессі протягом багатьох років було одним із головних сюжетів світового футболу.
Мессі поставив крапку в кар'єрі за Аргентину
Останнім матчем 39-річного Мессі за збірну стала товариська зустріч проти Беніна, яка відбулася 6 жовтня. Аргентина перемогла з рахунком 3:0, а її капітан відзначився голом із пенальті та двома результативними передачами.
Мессі завершив виступи за "альбіселесте" після понад двох десятиліть у національній команді. Загалом він провів 208 матчів, у яких забив 126 голів і віддав 69 асистів.
За цей час нападник виграв із Аргентиною чемпіонат світу-2022, дві Копа Америка, Фіналіссіму та Олімпійські ігри-2008.
Нагадаємо, після прощального матчу Мессі виник скандал – аргентинець не захотів зробити спільне фото з воротарем збірної Беніна.