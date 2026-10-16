Кріштіану Роналду спровокував ще один скандал у Португалії

Адвокат головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша Луїш Енріке повідомив, що більше не писатиме щотижневі колонки для видання Record. Усе через те, що у Кріштіану Роналду є фінансова частка в цьому медіа.

Про це стало відомо завдяки допису на сторінці Cabine Desportiva в соцмережі Х. Крім того, юрист ще й розкритикував легенду збірної Португалії.

Що сказав адвокат Жорже Жезуша

Конфлікт між Кріштіану Роналду та Жорже Жезушем у збірній Португалії отримав несподіване продовження. Адвокат наставника національної команди вирішив більше не писати свої авторські колонки для португальського видання Record.

Своє рішення він пояснив особистими переконаннями та діловими зв'язками медіа. Кріштіану Роналду є одним із акціонерів медіахолдингу Medialivre, до складу якого й входить видання Record.

Я робив це не під чиїмось тиском. Це винятково моє особисте переконання. Факти для мене достатньо прості. Роналду – один із основних акціонерів Medialivre, яка володіє виданням Record,

– зазначив юрист.

Щоправда, адвокат зауважив, що не хотів би співпрацювати з цим медіа й отримувати гонорари, поки триває конфлікт між його клієнтом Жорже Жезушем і Кріштіану Роналду. Він вважає, що цей скандал змушує його повністю стати на бік наставника збірної Португалії.

Що зараз відомо про скандал із Роналду в збірній Португалії

У вересні під час матчів Ліги націй Кріштіану Роналду самовільно залишив розташування збірної Португалії через те, що йому не гарантували ігровий час. Пізніше у своїх соцмережах футболіст пояснив таке своє рішення тим, що коуч порушив перед ним обіцянку.

Цікаво, що підтримки від партнерів у збірній Португалії цей пост Роналду не знайшов. Жоден із футболістів не поставив навіть уподобайку цьому меседжу.

Пізніше стало відомо, що Федерація футболу Португалії вирішила все ж відсторонити Роналду від збірної. Хоча зрозуміло, що в разі примирення між коучем і футболістом і виклику останнього до розташування національної команди в листопаді, головний футбольний орган країни проти не буде.