Федерація футболу Португалії відкрила дисциплінарну справу після демаршу Роналду зі збірної. Як повідомляє A Bola щодо футболіста вже готове рішення.

Що вирішила федерація футболу Португалії

Кріштіану Роналду отримав тимчасове відсторонення від збірної Португалії. Таке рішення ухвалили ще 9 жовтня, оскільки сам процес отримав статус термінового.

До цього проти Роналду діяло автоматичне тимчасове відсторонення, яке було передбачене регламентом. Щоправда, остаточного рішення щодо футболіста наразі немає.

Це означає, що юридично двері для Кріштіану в збірну Португалії наразі відкриті. Далі ж усе залежить, чи включить його наставник команди Жорже Жезуш до складу викликаних гравців у листопаді чи ні. Якщо він опиниться в тому списку, але не приїде без поважної причини, то може нарватись на нові дисциплінарні санкції.

Як розвивався скандал із Роналду

Кріштіану Роналду влаштував демарш зі збірної, коли Жорже Жезуш не випустив його на поле в матчі проти Норвегії та заявив, що не гарантує місця в складі в наступному поєдинку проти Данії. Федерація футболу Португалії почала займатись примиренням між сторонами, але наразі безрезультатно.

Наставник збірної заявив, що йому немає за що вибачатись перед футболіст. Натомість сам Роналду опублікував заяву, в якій зазначив, що коуч порушив свою обіцянку перед ним.

Нещодавно родина Роналду порадила йому тихо завершити свою кар'єру. Щоправда, ухвалити таке рішення 41-річному гравцю буде непросто.

А за даними The Athletic, футболіст вважає, що його конфлікт із Жезушом можна легко владнати. Тому сам гравець розраховує в листопаді повернутись у збірну.