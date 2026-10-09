Про це повідомляє видання Goal із посиланням на португальського журналіста Луїса Вілара. За його словами, родина надіслала гравцю чіткий меседж.

Про що попросила родина Роналду

Як повідомляє португальський журналіст Луїс Вілар, родина Кріштіану Роналду порадила йому піти на пенсію. Фактично тихо завершити свою кар'єру.

Разом із тим інсайдер зазначив, що Роналду буде важко ухвалити таке рішення. За його словами, 41-річному футболісту важко прийняти той факт, що час вішати бутси на цвях, оскільки для Португалії він є справжнім символом країни. Про це раніше навіть заявляв міністр економіки Португалії.

Роналду не може усвідомити, що його час у футболі завершився,

– наголосив Луїс Вілар.

А ще журналіст критично поставився до того факту, що Роналду взагалі продовжує кар'єру. На його думку, технічний і фізичний рівень футболіста дуже сильно знизився.

Що відомо про скандал Роналду в збірній

Демарш Кріштіану Роналду зі збірної Португалії стався після того, як наставник команди Жорже Жезуш не випустив його на поле в матчі проти збірної Норвегії, а потому заявив, що не гарантує тому місце в складі на поєдинок проти Данії.

Після цього Роналду самовільно й залишив розташування команди. Коуч заявив, що йому немає за що вибачатись перед Роналду. Разом із тим, за повідомленням португальських ЗМІ, Жезуш готовий викликати Роналду в збірну в листопаді. Водночас футболіст оприлюднив власну версію подій, згідно з якою головний тренер збірної Португалії не дотримав свого слова перед гравцем.