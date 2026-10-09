Об этом сообщает издание Goal со ссылкой на португальского журналиста Луиса Вилара. По его словам, семья направила игроку четкий сигнал.

О чем попросила семья Роналду

Как сообщает португальский журналист Луис Вилар, семья Криштиану Роналду посоветовала ему уйти на пенсию. Фактически тихо завершить свою карьеру.

Вместе с тем инсайдер отметил, что Роналду будет трудно принять такое решение. По его словам, 41-летнему футболисту трудно смириться с тем, что пора вешать бутсы на гвоздь, поскольку для Португалии он является настоящим символом страны. Об этом ранее даже заявил министр экономики Португалии.

Роналду не может осознать, что его время в футболе подошло к концу,

– подчеркнул Луис Вилар.

Кроме того, журналист критически отнесся к тому факту, что Роналду вообще продолжает карьеру. По его мнению, технический и физический уровень футболиста очень сильно снизился.

Что известно о скандале с Роналду в сборной

Демарш Криштиану Роналду из сборной Португалии произошел после того, как тренер команды Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче против сборной Норвегии, а затем заявил, что не гарантирует ему место в составе на матч против Дании.

После этого Роналду самовольно покинул расположение команды. Тренер заявил, что ему не за что извиняться перед Роналду. Вместе с тем, по сообщению португальских СМИ, Жезуш готов вызвать Роналду в сборную в ноябре. В то же время футболист обнародовал свою версию событий, согласно которой главный тренер сборной Португалии не сдержал своего слова перед игроком.