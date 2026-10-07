Криштиану Роналду считает, что во время общения с тренером сборной Португалии его несколько раз обманывали. Об этом 41-летний спортсмен написал в своем инстаграме.

Что сказал Роналду о конфликте с Жезушем

По словам футболиста, он не должен был играть в каждом из четырех туров Лиги наций. Роналду обнародовал письмо, в котором заявил, что согласовывал тренировочный и игровой график с Жорже Жезушем как минимум дважды во время летней подготовки к сезону.

Он отметил, что не должен был участвовать в выездном матче против Дании 27 сентября, и это было совместное решение с тренером. Однако, по версии Роналду, Жезуш перед игрой попросил его отыграть полчаса, но не выпустил на поле.

Эта просьба несколько выходила за рамки моего плана физической реабилитации и тренировок – ведь я должен был играть только 4-го числа на стадионе "Драгау" – но, конечно, я согласился. Он ответил, что тогда я должен быть готов, потому что буду играть 30 минут. Остальное всем известно. Я разминался с самого перерыва, видел, как проходят минуты, но меня не вызывали. Тренер не сдержал своего слова,

– написал Роналду.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" добавил, что признает ошибочным свое игнорирование болельщиков после матча. В то же время он отметил, что впоследствии были и другие недоразумения с тренерским штабом, которые привели к конфликту.

Каких мнений придерживаются Роналду и Жезуш

Недавно стало известно, что выдающийся игрок не готов возвращаться в лагерь национальной команды в присутствии там действующего тренера.

В свою очередь, 72-летний селекционер заявил, что ему не за что извиняться.