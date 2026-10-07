Кріштіану Роналду вважає, що під час спілкування з наставником португальської збірної був введений в оману кілька разів. Про це 41-річний спортсмен написав у власному інстаграмі.

Що сказав Роналду про конфлікт з Жезушем

За словами футболіста, він не мав грати у кожному з чотирьох турів Ліги націй. Роналду оприлюднив лист, де заявив, що узгоджував тренувальний та ігровий графік з Жорже Жезушем щонайменше двічі під час літньої підготовки до сезону.

Він зазначив, що не повинен був брати участі у виїзній грі проти Данії 27 вересня і це було спільне рішення з тренером. Однак, за версією Роналду, Жезуш перед грою попросив його відіграти пів години, але не випустив на поле.

Це прохання дещо виходило за межі мого плану фізичного відновлення та тренувань - адже я мав грати лише 4-го числа на стадіоні "Драгау" – але, звісно, я погодився. Він відповів, що тоді я маю бути готовим, бо гратиму 30 хвилин. Решту всі знають. Я розігрівався з самої перерви, бачив, як минають хвилини, але мене не викликали. Тренер не дотримав свого слова,

– написав Роналду.

П’ятиразовий володар "Золотого м’яча" додав, що визнає помилковим своє ігнорування фанатів після гри. Водночас він додав, що згодом були й інші непорозуміння з тренерським штабом, які призвели до конфлікту.

Яких думок дотримуються Роналду та Жезуш

Нещодавно стало відомо, що видатний гравець не готовий повертатись до табору національної команди за присутності там чинного тренера.

Зі свого боку, 72-річний селекціонер заявив, що йому немає за що вибачатись.