У Португалії припустили, що Кріштіану Роналду може повернутись до матчів за національну команду лише за однієї умови. Такою інформацією поділився коментатор CNN Portugal Руй Сантуш.

Що говорять про Роналду у Португалії

Журанілст зазначив, що за його інформацією, 41-річний Роналду твердо налаштований триматись осторонь команди поки тренером залишається Жорже Жезуш.

Роналду не повернеться до збірної, доки Жезуш лишається селекціонером,

– зазначив Сантуш.

Заначимо, що сам головний Жезуш говорив про впевненість у повернені Роналду до табору команди уже у листопаді.

Як розгорівся скандал із Роналду в збірній Португалії

Причиною демаршу Роналду зі збірної стало те, що в матчі другого туру Ліги націй проти збірної Норвегії на виїзді футболіст не вийшов на поле.

Після цього коуч Жорже Жезуш заявив, що не планує випускати футболіста й на поєдинок проти Данії. Роналду покинув розташування збірної та полетів з Копенгагена у Мадрид. Про таке його самостійне рішення повідомили у федерації.

Володар п’яти "Золотих м’ячів" отримує також і підтримку. Наприклад, міністр економіки Португалії Мануел Кастру Алмейда сказав, що футболіст – важливий актив для бренду Португалії.