Після матчу 4 туру Ліги націй між збірними Португалії та Норвегії одне з запитань до Жорже Жезуша на пресконференції стосувалось Кріштіану Роналду. Слова коуча наводить португальське видання A Bola.

Як Жезуш відповів на запитання про Роналду

Наставник збірної Португалії відповів, що він ні перед ким не вибачається. Проблема, через яку все сталось, полягала в тому, що футболіст розминався.

Я беру на себе відповідальність за рішення та за те, що сталось. Однак перед ким і за що мені вибачатись,

– жорстко пояснив Жорже Жезуш.

Він додав, що ніякого приводу, аби просити вибачення він не створював. Конфлікт у цій ситуації точно походить не від нього.

Що відомо про демарш Роналду

Роналду влаштував скандал у збірній Португалії після того, як Жорже Жезуш не випустив його на поле в матчі 2 туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Пізніше на пресконференції перед поєдинком зі збірною Данії коуч заявив, що не обіцяє Роналду місце в складі.

Власне після цього Кріштіану зібрав речі та поїхав із табору збірної. Окремі португальські ЗМІ навіть писали, що футболіст за це отримає дискваліфікацію зі збірної. А інші повідомляли, що причиною демаршу Роналду зі збірної є ще й те, що до юнацької команди Португалії не викликали сина Кріштіану.

А ще пізніше з'явились чутки, що Жезуш викличе гравця на листопадові матчі збірної. І нібито про це знає і сам футболіст. Сам коуч заявив, якщо Роналду буде в належній формі та погодиться приїхати в збірну, то обов'язково отримає виклик, попри їхній нинішній конфлікт.

Цікаво, що на захист гравця стали навіть в уряді Португалії. Міністр економіки країни заявив, що Роналду це бренд, який не можна втратити.

Як збірна Португалії грала без Роналду

Результати збірної Португалії без Роналду в складі не погіршились. У вереснево-жовтневому циклі піренейці здобули 4 перемоги в 4 матчах.

Зокрема, вже після демаршу Кріштіану португальці обіграли Данію з рахунком 4:2. А в заключному протистоянні циклу вдома португальці перемогли збірну Норвегії з рахунком 2:1.