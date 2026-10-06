После матча 4-го тура Лиги наций между сборными Португалии и Норвегии один из вопросов, заданных Жорже Жезушу на пресс-конференции, касался Криштиану Роналду. Слова тренера приводит португальское издание A Bola.

Как Жезуш ответил на вопрос о Роналду

Наставник сборной Португалии ответил, что он ни перед кем не извиняется. Проблема, из-за которой все произошло, заключалась в том, что футболист разминался.

Я беру на себя ответственность за решение и за то, что произошло. Однако перед кем и за что мне извиняться,

– жестко пояснил Жорже Жезуш.

Он добавил, что никакого повода для извинений он не создавал. Конфликт в этой ситуации точно не исходит от него.

Что известно о демарше Роналду

Роналду устроил скандал в сборной Португалии после того, как Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче 2-го тура Лиги наций против сборной Норвегии. Позже на пресс-конференции перед матчем со сборной Дании тренер заявил, что не обещает Роналду место в составе.

Собственно, после этого Криштиану собрал вещи и уехал из лагеря сборной. Некоторые португальские СМИ даже писали, что футболист за это получит дисквалификацию из сборной. А другие сообщали, что причиной ухода Роналду из сборной является еще и то, что в юношескую сборную Португалии не вызвали сына Криштиану.

А еще позже появились слухи, что Жезуш вызовет игрока на ноябрьские матчи сборной. И якобы об этом знает и сам футболист. Сам тренер заявил, что если Роналду будет в надлежащей форме и согласится приехать в сборную, то обязательно получит вызов, несмотря на их нынешний конфликт.

Интересно, что в защиту игрока встали даже в правительстве Португалии. Министр экономики страны заявил, что Роналду – это бренд, который нельзя потерять.

Как сборная Португалии играла без Роналду

Результаты сборной Португалии без Роналду в составе не ухудшились. В сентябрьско-октябрьском цикле пиренейцы одержали 4 победы в 4 матчах.

В частности, уже после ухода Криштиану португальцы обыграли Данию со счетом 4:2. А в заключительном матче цикла на домашнем поле португальцы победили сборную Норвегии со счетом 2:1.