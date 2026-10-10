Федерация футбола Португалии возбудила дисциплинарное дело после демарша Роналду из сборной. Что сообщает A Bola, решение по делу футболиста уже принято.

Что решила Федерация футбола Португалии

Криштиану Роналду получил временное отстранение от сборной Португалии. Такое решение было принято еще 9 октября, поскольку сам процесс получил статус срочного.

До этого в отношении Роналду действовало автоматическое временное отстранение, предусмотренное регламентом. Однако, окончательного решения по футболисту пока нет.

Это означает, что юридически дверь для Криштиану в сборную Португалии пока открыта. Далее же все зависит от того, включит ли его главный тренер команды Жорже Жезуш в состав вызванных игроков в ноябре или нет. Если он окажется в том списке, но не приедет без уважительной причины, то может навлечь на себя новые дисциплинарные санкции.

Как развивался скандал с Роналду

Криштиану Роналду устроил демарш из сборной, когда Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче против Норвегии и заявил, что не гарантирует места в составе в следующем поединке против Дании. Федерация футбола Португалии начала заниматься примирением сторон, но пока безрезультатно.

Тренер сборной заявил, что ему не за что извиняться перед футболистом. В свою очередь, сам Роналду опубликовал заявление, в котором отметил, что тренер нарушил свое обещание перед ним.

Недавно семья Роналду посоветовала ему тихо завершить свою карьеру. Правда, принять такое решение 41-летнему игроку будет непросто.

А по данным The Athletic, футболист считает, что его конфликт с Жезушем можно легко уладить. Поэтому сам игрок рассчитывает в ноябре вернуться в сборную.