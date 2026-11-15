Син Шевченка забив гол за новий клуб і став найкращим гравцем матчу

Крістіан Шевченко відзначився результативним ударом у чемпіонаті Англії та допоміг своїй команді здобути перемогу. Українець отримав індивідуальну нагороду.

20-річний син Андрія Шевченка продовжує виступи у "глибинці" англійського футболу. Цього разу він опинився серед головних героїв поєдинку свого нового клубу Бейсінґсток Таун, повідомляє 24 Канал.

Як відзначився Крістіан Шевченко

Крістіан Шевченко зіграв у матчі проти Чіппенгем Таун у сьомому дивізіоні чемпіонату Англії. Його команда здобула перемогу з рахунком 2:1.

Українець розпочав зустріч у стартовому складі та вже на 23-й хвилині допоміг своїй команді вийти вперед. Крістіан вдало зіграв головою після подачі з флангу та відправив м'яч у сітку воріт суперника.

Особливої ваги цьому досягненню додає те, що Бейсінґсток Таун з 20-ї хвилині грав у меншості.

Попри чисельну перевагу суперника, команда українця втримала переможний результат. Сам Шевченко провів на полі 78 хвилин, після чого був замінений.

За підсумками зустрічі Крістіана визнали найкращим гравцем матчу.

Де раніше виступав син легенди українського футболу

На початку жовтня Шевченко приєднався до іншого представника сьомого дивізіону Англії – Шолінга. Перед цим у травні він залишив Вотфорд, за який виступав раніше.

Водночас інформації про подальший перехід українця до Бейсінґсток Таун наразі немає ані в офіційних повідомленнях клубів, ані на сторінках самого футболіста. Тому обставини зміни команди залишаються нез'ясованими.

До слова, нещодавно Крістіан відсвяткував 20-річчя. З цією подією футболіста публічно привітали його батько Андрій Шевченко та мама Крістен Пазік.