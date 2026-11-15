Сын Шевченко забил гол за новый клуб и был признан лучшим игроком матча

20-летний сын Андрея Шевченко продолжает выступать в "глубинке" английского футбола. На этот раз он оказался в числе главных героев матча своего нового клуба Бейсингсток Таун, сообщает 24 Канал.

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Как отличился Кристиан Шевченко

Кристиан Шевченко сыграл в матче против Чиппенгем Таун в седьмом дивизионе чемпионата Англии. Его команда одержала победу со счетом 2:1.

Украинец начал встречу в стартовом составе и уже на 23-й минуте помог своей команде выйти вперед. Кристиан удачно сыграл головой после подачи с фланга и отправил мяч в сетку ворот соперника.

Особое значение этому достижению придает то, что Бейсингсток Таун с 20-й минуты играл в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество соперника, команда украинца удержала победный результат. Сам Шевченко провел на поле 78 минут, после чего был заменен.

По итогам встречи Кристиан был признан лучшим игроком матча.

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Где ранее выступал сын легенды украинского футбола

В начале октября Шевченко присоединился к другому представителю седьмого дивизиона Англии – Шолингу. До этого в мае он покинул Уотфорд, за который выступал ранее.

В то же время информации о дальнейшем переходе украинца в Бэйсингсток Таун пока нет ни в официальных сообщениях клубов, ни на страницах самого футболиста. Поэтому обстоятельства смены команды остаются неясными.

К слову, недавно Кристиан отпраздновал 20-летие. В честь этого события Футболиста публично поздравили его отец Андрей Шевченко и мать Кристен Пазик.