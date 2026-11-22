У четвер, 26 листопада, розпочнеться новий сезон біатлону. На вболівальників очікують етапи Кубку світу, а також чемпіонат світу.

Сезон у біатлоні розпочнеться 26 листопада. Перший етап Кубка світу прийме фінський Контіолахті. Дату та час початку кожної гонки кожного етапу Кубка світу та чемпіонату світу читайте на 24 Каналі.

Який розклад біатлонного сезону 2026/27

Кубок світу сезону 2026/27 налічує 10 етапів. Сезон завершиться 21 березня в норвезькому Гольменколлені. У лютому відбудеться чемпіонат світу з біатлону в Естонії.

1-й етап Кубка світу (26 – 29 листопада) Контіолахті, Фінляндія

26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета

28 листопада (16:15) – змішана естафета

29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки

29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки

2-й етап Кубка світу (4 – 6 грудня) Гохфільцен, Австрія

4 грудня (12:25) – спринт, 7,5 км, жінки

4 грудня (15:15) – спринт, 10 км, чоловіки

5 грудня (13:15) – гонка переслідування, 10 км, жінки

5 грудня (15:30) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

6 грудня (12:30) – естафета, 4 х 6 км, жінки

6 грудня (15:15) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

3-й етап Кубка світу (10 – 13 грудня) Ансі, Франція

10 грудня (15:15) – спринт, 7.5 км, жінки

11 грудня (15:15) – спринт, 10 км, чоловіки

12 грудня (13:15) – гонка переслідування, 10 км, жінки

12 грудня (15:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

13 грудня (13:15) – мас-старт, 12,5 км, жінки

13 грудня (15:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки

4-й етап Кубка світу (2 – 3 січня) Поклюка, Словенія

2 січня (12:25) – спринт, 10 км, чоловіки

2 січня (15:10) – спринт, 7,5 км, жінки

3 січня (12:35) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

3 січня (15:15) – естафета, 4 х 6 км, жінки

5-й етап Кубка світу (6 – 10 січня) Рупольдинг, Німеччина

6 січня (15:15) – естафета, 4 х 6 км, жінки

7 січня (15:15) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

8 січня (15:15) – спринт, 7,5 км, жінки

9 січня (13:00) – спринт, 10 км, чоловіки

10 січня (13:00) – гонка переслідування, 10 км, жінки

10 січня (15:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

6-й етап Кубка світу (14 – 17 січня) Антгольц-Антерсельва, Італія

14 січня (15:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15 січня (15:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

16 січня (12:45) – одиночна змішана естафета

16 січня (15:30) – змішана естафета

17 січня (13:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки

17 січня (16:00) – мас-старт, 12,5 км, жінки

7-й етап Кубка світу (21 – 24 січня) Нове Мєсто, Чехія

21 січня (17:30) – спринт, 7,5 км, жінки

22 січня (17:30) – спринт, 10 км, чоловіки

23 січня (15:45) – мас-старт, 12,5 км, жінки

23 січня (18:00) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

24 січня (15:35) – естафета, 4 х 6 км, жінки

24 січня (18:10) – мас-старт, 15 км, чоловіки

Чемпіонат світу з біатлону (10 – 21 лютогого) Отепя, Естонія

10 лютого (18:10) – змішана естафета, жінки та чоловіки

12 лютого (18:30) – спринт, 10 км, чоловіки

13 лютого (19:00) – спринт, 7,5 км, жінки

14 лютого (18:05) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

14 лютого (20:30) – гонка переслідування, 10 км, жінки

16 лютого (19:10) – одиночна змішана естафета, жінки та чоловіки

17 лютого (19:10) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

18 лютого (19:10) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

19 лютого (19:30) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

20 лютого (20:30) – естафета, 4 х 6 км, жінки

21 лютого (17:45) – мас-старт, 15 км, чоловіки

21 лютого (20:10) – мас-старт, 12,5 км, жінки

8-й етап Кубка світу (4 – 7 березня) Обергоф, Німеччина

4 березня (15:45) – спринт, 10 км, чоловіки

5 березня (15:10) – спринт, 7,5 км, жінки

6 березня (14:45) – гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

6 березня (17:00) – гонка переслідування, 10 км, жінки

7 березня (13:45) – естафета, 4 х 7,5 км, чоловіки

7 березня (16:50) – естафета, 4 х 6 км, жінки

9-й етап Кубка світу (11 – 14 березня) Естерсунд, Швеція

11 березня (17:10) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

12 березня (17:10) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

13 березня (15:30) – одиночна змішана естафета

13 березня (18:10) – змішана естафета

14 березня (15:30) – мас-старт, 12,5 км, жінки

14 березня (18:10) – мас-старт, 15 км, чоловіки

10-й етап Кубка світу (18 – 21 березня) Голменколлен, Норвегія