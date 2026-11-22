Сезон по биатлону начнется 26 ноября. Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти. Дату и время начала каждой гонки на каждом этапе Кубка мира и чемпионата мира смотрите на 24 Канале.

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Каково расписание биатлонного сезона 2026/27

Кубок мира сезона 2026/27 состоит из 10 этапов. Сезон завершится 21 марта в норвежском Холменколлене. В феврале состоится чемпионат мира по биатлону в Эстонии.

1-й этап Кубка мира (26–29 ноября) Контиолахти, Финляндия

26 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета

28 ноября (16:15) – смешанная эстафета

29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины

29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины

2-й этап Кубка мира (4–6 декабря) Гохфильцен, Австрия

4 декабря (12:25) – спринт, 7,5 км, женщины

4 декабря (15:15) – спринт, 10 км, мужчины

5 декабря (13:15) – гонка преследования, 10 км, женщины

5 декабря (15:30) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

6 декабря (12:30) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

6 декабря (15:15) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

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3-й этап Кубка мира (10 – 13 декабря) Анси, Франция

10 декабря (15:15) – спринт, 7,5 км, женщины

11 декабря (15:15) – спринт, 10 км, мужчины

12 декабря (13:15) – гонка преследования, 10 км, женщины

12 декабря (15:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

13 декабря (13:15) – масс-старт, 12,5 км, женщины

13 декабря (15:45) – масс-старт, 15 км, мужчины

4-й этап Кубка мира (2–3 января) Поклюка, Словения

2 января (12:25) – спринт, 10 км, мужчины

2 января (15:10) – спринт, 7,5 км, женщины

3 января (12:35) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

3 января (15:15) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

5-й этап Кубка мира (6 – 10 января) Рупольдинг, Германия

6 января (15:15) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

7 января (15:15) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

8 января (15:15) – спринт, 7,5 км, женщины

9 января (13:00) – спринт, 10 км, мужчины

10 января (13:00) – гонка преследования, 10 км, женщины

10 января (15:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

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6-й этап Кубка мира (14 – 17 января) Антгольц-Антерсельва, Италия

14 января (15:15) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

15 января (15:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

16 января (12:45) – одиночная смешанная эстафета

16 января (15:30) – смешанная эстафета

17 января (13:45) – масс-старт, 15 км, мужчины

17 января (16:00) – масс-старт, 12,5 км, женщины

7-й этап Кубка мира (21 – 24 января) Нове Место, Чехия

21 января (17:30) – спринт, 7,5 км, женщины

22 января (17:30) – спринт, 10 км, мужчины

23 января (15:45) – масс-старт, 12,5 км, женщины

23 января (18:00) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

24 января (15:35) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

24 января (18:10) – масс-старт, 15 км, мужчины

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Чемпионат мира по биатлону (10–21 февраля) Отепя, Эстония

10 февраля (18:10) – смешанная эстафета, женщины и мужчины

12 февраля (18:30) – спринт, 10 км, мужчины

13 февраля (19:00) – спринт, 7,5 км, женщины

14 февраля (18:05) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

14 февраля (20:30) – гонка преследования, 10 км, женщины

16 февраля (19:10) – одиночная смешанная эстафета, женщины и мужчины

17 февраля (19:10) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

18 февраля (19:10) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

19 февраля (19:30) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

20 февраля (20:30) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

21 февраля (17:45) – масс-старт, 15 км, мужчины

21 февраля (20:10) – масс-старт, 12,5 км, женщины

8-й этап Кубка мира (4–7 марта) Обергоф, Германия

4 марта (15:45) – спринт, 10 км, мужчины

5 марта (15:10) – спринт, 7,5 км, женщины

6 марта (14:45) – гонка преследования, 12,5 км, мужчины

6 марта (17:00) – гонка преследования, 10 км, женщины

7 марта (13:45) – эстафета, 4 × 7,5 км, мужчины

7 марта (16:50) – эстафета, 4 × 6 км, женщины

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9-й этап Кубка мира (11–14 марта) Эстерсунд, Швеция

11 марта (17:10) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины

12 марта (17:10) – индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

13 марта (15:30) – одиночная смешанная эстафета

13 марта (18:10) – смешанная эстафета

14 марта (15:30) – масс-старт, 12,5 км, женщины

14 марта (18:10) – масс-старт, 15 км, мужчины

10-й этап Кубка мира (18 – 21 марта) Холменколлен, Норвегия