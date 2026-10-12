Зрадник, – легенда хокею обізвав Трампа після поступок Путіну

Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек різко висловився про президента США Дональда Трампа. Це сталося після того, як очільник Білого дому дозволив Путіну експортувати російське дизельне пальне в США.

Гашек назвав Трампа зрадником у своєму дописі в соцмережі Х. Трамп своїм дозволом експортувати російське дизельне пальне в США фактично зняв санкції з енергетичного сектору Росії.

Що сказав Гашек

Гашек заявив, що Трамп готовий поступитись інтересами власної країни задля особистої вигоди. Дворазовий володар Кубка Стенлі й олімпійський чемпіон назвав Дональда Трампа зрадником демократичного світу.

Він, Дональд Трамп, вчинить так само й зі США. Якщо він отримає особисту вигоду, то зрадить кого завгодно, і своїх співгромадян, і свою країну,

– зазначив чеський хокейний воротар.

Гашек не вперше критикує дії президента США. Йому не подобаються контакти Трампа з Путіним і ставлення очільника Білого дому до війни в Україні. Він також завжди виступав проти дипломатичних жестів щодо російського керівництва та критикував обговорення хокею під час перемовин Путіна з Трампом.

Після завершення своєї спортивної кар'єри Гашек почав коментувати політичні питання. Зокрема, його позиція щодо війни неодноразово ставала приводом для гострої полеміки з російськими політиками.

Раніше чеський хокеїст заявив, що Трамп і Путін об'єднались, аби примусити Україну до капітуляції. Однак, за словами Гашека, їм нічого не вдасться. А ще раніше він закликав узагалі відсторонити всіх росіян від світового спорту після того, як хокеїст Олександр Овечкін знявся в рекламній кампанії путінської партії "Єдина Росія".

Між іншим, Конгрес українців Канади закликав уряд країни заборонити в'їзд Овечкіну, який грає за Вашингтон, оскільки той підтримує геноцид. Також вимагають накласти на хокеїста санкції.

Загалом Путін постійно використовує російських спортсменів у своїй пропаганді. Зокрема, фігуристку Камілу Валієву навіть називають "коханкою" очільника Кремля. Усе через те, що за дипломатичними протоколами він садить її на тому місці, де сидять найбільш наближені особи до глав держав.