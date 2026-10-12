Гашек назвал Трампа предателем в своем посте в социальной сети Х. Трамп, разрешив экспорт российского дизельного топлива в США, фактически снял санкции с энергетического сектора России.

Что сказал Гашек

Гашек заявил, что Трамп готов поступиться интересами собственной страны ради личной выгоды. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион назвал Дональда Трампа предателем демократического мира.

Он, Дональд Трамп, поступит так же и с США. Если он получит личную выгоду, то предаст кого угодно – и своих сограждан, и свою страну,

– отметил чешский хоккейный вратарь.

Гашек не впервые критикует действия президента США. Ему не нравятся контакты Трампа с Путиным и отношение главы Белого дома к войне в Украине. Он также всегда выступал против дипломатических жестов в адрес российского руководства и критиковал обсуждение хоккея во время переговоров Путина с Трампом.

После завершения спортивной карьеры Гашек неоднократно высказывался по политическим вопросам. В частности, его позиция по поводу войны не раз становилась поводом для острой полемики с российскими политиками.

Ранее чешский хоккеист заявил, что Трамп и Путин объединились, чтобы заставить Украину капитулировать. Однако, по словам Гашека, у них ничего не получится. А еще раньше он призвал вообще отстранить всех россиян от мирового спорта после того, как хоккеист Александр Овечкин снялся в рекламной кампании путинской партии "Единая Россия".

Между прочим, Конгресс украинцев Канады призвал правительство страны запретить въезд Овечкину, играющему за Вашингтон, поскольку тот поддерживает геноцид. Также требуют наложить на хоккеиста санкции.

В целом Путин постоянно использует российских спортсменов в своей пропаганде. В частности, фигуристку Камилу Валиеву даже называют "любовницей" главы Кремля. Все потому, что согласно дипломатическим протоколам он усаживает ее на то место, где сидят лица, наиболее приближенные к главам государств.