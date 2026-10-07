Партнерам довелося відтягувати: прощальний матч Мессі закінчився скандалом

Ліонель Мессі емоційно відреагував на настирливе прохання воротаря Беніну після свого останнього матчу за Аргентину. Футболіст різко відповів супернику.

Прощання аргентинської легенди зі збірною мало завершитися святковими кадрами, однак після фінального свистка виникла несподівана ситуація. Один із футболістів Беніну надто наполегливо намагався отримати фото з Мессі, передає 24 Канал.

Воротар Беніну не давав Мессі спокою

Після завершення товариського матчу Аргентина – Бенін (3:0) гравці обох команд почали вітати одне одного. У цей момент третій воротар африканської збірної Серж Обасса підійшов до Мессі з телефоном, бажаючи зробити пам'ятне фото.

Втім, аргентинець, схоже, не був налаштований на фотосесію. Спочатку Мессі просто проігнорував прохання голкіпера, але Обасса не відступав і продовжував наполягати.

У підсумку нападник не витримав і різко щось сказав воротареві. Момент потрапив у трансляцію та привернув увагу вболівальників.

MESSI DIDN'T WANT TO TAKE PHOTOS AT HIS FAREWELL WITH THE AFRICAN PLAYERS This is how he removed a Benin player who wanted a selfie and he went straight ahead... https://t.co/j6ENmOXd9M — Ayuba_ Sani️️ (@BigSANI_Ayuba) October 7, 2026

Згодом у ситуацію втрутився захисник Беніну Аміро Амару. Він відтягнув Обассу разом із телефоном від Мессі, фактично припинивши настирливу спробу зробити фото.

Останній матч Мессі за збірну Аргентини

Сам поєдинок став особливим для Мессі, адже він провів свій прощальний матч у складі національної команди. Аргентина впевнено перемогла Бенін із рахунком 3:0, а її капітан став одним із головних героїв зустрічі.

Мессі відзначився голом із пенальті та двічі асистував партнерам. За підсумками матчу 39-річного аргентинця визнали найкращим гравцем.

За кар'єру у збірній Мессі провів 208 матчів, забив 126 голів і віддав 69 результативних передач. Разом з Аргентиною він виграв чемпіонат світу-2022, Кубок Америки у 2021 та 2024 роках, а також Олімпіаду-2008.

Тепер Мессі продовжить виступати на клубному рівні за американський Інтер Маямі.