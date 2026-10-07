Прощание аргентинской легенды со сборной должно было завершиться праздничными кадрами, однако после финального свистка возникла неожиданная ситуация. Один из футболистов Бенина слишком настойчиво пытался сфотографироваться с Месси, сообщает 24 Канал.

Вратарь Бенина не давал Месси покоя

По завершении товарищеского матча Аргентина – Бенин (3:0) игроки обеих команд начали поздравлять друг друга. В этот момент третий вратарь африканской сборной Серж Обасса подошел к Месси с телефоном, желая сделать памятное фото.

Впрочем, аргентинец, похоже, не был настроен на фотосессию. Сначала Месси просто проигнорировал просьбу голкипера, но Обасса не отступал и продолжал настаивать.

В итоге нападающий не выдержал и резко что-то сказал вратарю. Этот момент попал в трансляцию и привлек внимание болельщиков.

Впоследствии в ситуацию вмешался защитник Бенина Амиро Амару. Он оттащил Обассу вместе с телефоном от Месси, фактически пресекая назойливую попытку сделать фото.

Последний матч Месси за сборную Аргентины

Сам поединок стал особенным для Месси, ведь он провел свой прощальный матч в составе национальной команды. Аргентина уверенно победила Бенин со счетом 3:0, а ее капитан стал одним из главных героев встречи.

Месси отличился голом с пенальти и дважды ассистировал партнерам. По итогам матча 39-летнего аргентинца признали лучшим игроком.

За карьеру в сборной Месси провел 208 матчей, забил 126 голов и отдал 69 результативных передач. Вместе с Аргентиной он выиграл чемпионат мира-2022, Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, а также Олимпиаду-2008.

Теперь Месси продолжит выступать на клубном уровне за американский Интер Майами.