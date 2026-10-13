Магучіх відверто висловилася про головних суперниць – Оліслагерс і Паттерсон

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розповіла про свої взаємини з опонентками на світовій арені – австралійками Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон. Обидві спортсменки залишаються основними конкурентками українки.

Ярослава заявила, що принципова боротьба за нагороди турнірів обмежується лише межами спортивної арени, повідомляє Sport RBC.UA.

Магучіх розповіла, що відбувається між нею та суперницями поза ареною

Українська чемпіонка наголосила, що між атлетками немає жодного негативу чи особистої ворожнечі у повсякденному житті. Вони регулярно спілкуються під час спільних виїздів на змагання.

Ми конкурентки тільки в секторі. Поза ним ми всі одна з одною спілкуємося. І коли ми приїздимо на змагання і потрапляємо в один час на обід чи вечерю, ми постійно спілкуємося. Це дуже круто, коли люди сприймають конкуренцію між одне одним лише у секторі. А коли ти виходиш за межі стадіону, то ви звичайні люди,

– зазначила Магучіх.

Нагадаємо, у 2024 році Магучіх стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту, підкоривши планку 2,10 метра.

Завдяки цьому результату вона побила показник болгарки Стефки Костадінової, рекорд якої 2,09 метра тримався майже 40 років. Також у 2024 році українка тріумфувала на Олімпійських іграх в Парижі.

У вересні 2026 року Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на дебютному Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики.