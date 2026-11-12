"Беру квиток і вилітаю до України": іноземний тренер готовий очолити Динамо

Легендарний нападник київського Динамо Максим Шацьких висловився про майбутній розвиток тренерської кар’єри. Україна є пріоритетним напрямком.

За словами 48-річного узбецького фахівця, він розглядає роботу в УПЛ. Про це Максим Шацьких розповів в інтерв’ю сайту "Український футбол".

Де Шацьких може працювати в Україні

У четвер, 12 листопада, тренер покинув клуб Азія Талас з чемпіонату Киргизстану.

За словами колишнього найкращого бомбардира в історії УПЛ, він розраховує невдовзі повернутися до роботи, але розуміє, що наразі у багатьох чемпіонатах сезон у самому розпалі.

Одним з цікавих варіантів Шацьких для себе бачить повернення в Україну. Як вже говорив, я повністю відкритий до перемовин і до співпраці. Буде конкретна пропозиція, буду думати. Безпекова ситуація? Нічого не боюся. У мене ж сім’я в Україні. І дружина, і доньки, і зять, внучка. Як тільки буде конкретна пропозиція, беру квиток і вилітаю до України,

– заявив фахівець.

Зазначимо, що зятем тренера є півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко.

Що відомо про майбутнє Шацьких

Нагадаємо, у ЗМІ була інформація, що Шацьких може повернутися у Динамо та очолити київський клуб після відставки Ігоря Костюка. Тренер нібито повернеться у Київ у 2027 році.

Утім, нещодавно стало відомо, що президент киян Ігор Суркіс довірив команду польському фахівцю Мацею Кендзьореку, який перебрав на себе обов'язки головного тренера після звільнення Костюка.