"Беру билет и лечу в Украину": иностранный тренер готов возглавить Динамо

Максим Шацких / Фото ФК Азия Талас
Легендарный нападающий киевского Динамо Максим Шацких высказался о дальнейшем развитии своей тренерской карьеры. Украина является приоритетным направлением.
По словам 48-летнего узбекского специалиста, он рассматривает возможность работы в УПЛ. Об этом Максим Шацких рассказал в интервью сайту "Украинский футбол".
Где Шацких может работать в Украине
В четверг, 12 ноября, тренер покинул клуб Азия Талас из чемпионата Кыргызстана.
По словам бывшего лучшего бомбардира в истории УПЛ, он рассчитывает вскоре вернуться к работе, но понимает, что сейчас во многих чемпионатах сезон в самом разгаре.
Одним из интересных вариантов Шацких видит для себя возвращение в Украину. Как уже говорил, я полностью открыт для переговоров и сотрудничества. Будет конкретное предложение – буду думать. Ситуация с безопасностью? Ничего не боюсь. У меня же семья в Украине. И жена, и дочери, и зять, и внучка. Как только поступит конкретное предложение, беру билет и вылетаю в Украину
Отметим, что зятем тренера является полузащитник Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко.
Что известно о будущем Шацких
Напомним, в СМИ появилась информация, что Шацких может вернуться в Динамо и возглавить киевский клуб после отставки Игоря Костюка. Тренер якобы вернется в Киев в 2027 году.
Впрочем, недавно стало известно, что президент киевлян Игорь Суркис доверил команду польскому специалисту Мацею Кендзьореку, который взял на себя обязанности главного тренера после увольнения Костюка.
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