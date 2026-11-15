Мальдера розраховував на нього: футболіст відмовився від виклику в збірну та змінив громадянство

Півзахисник болгарського Лудогорця Іван Желізко мав грати у збірній Україні. Однак він сам відмовився від виклику в національну команду, а згодом змінив своє громадянство.

Про це розповіли в програмі ТаТоТаке. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, футболіст мав отримати виклик у збірну України ще в травні.

Як Желізко відмовився від виклику в збірну України

На початку листопада 2026 року український футболіст Іван Желізко отримав польський паспорт. За інформацією ТаТоТаке, наставник збірної України Андреа Мальдера планував викликати хавбека на свій перший збір наприкінці травня – на початку червня.

Утім як стало відомо ТаТоТаке, сам футболіст в очній розмові з коучем сказав, що він уже запланував відпустку на цей період і хотів би відпочити. Тобто, опорник фактично сам відмовився від дебютного виклику в національну збірну України.

За версією ТаТоТаке, на це рішення гравця вплинув не тільки напружений сезон, який провів футболіст, а й особисті обставини. Батько Івана захищав Україну, брав участь у бойових діях й отримав поранення на полі бою.

Що відомо про виступи Желізка

Іван Желізко цього сезону змінив команду та перейшов із гданської Лехії в болгарський Лудогорець. У його активі вже 7 матчів за нову команду, в яких він забив один гол і віддав 2 асисти. Контракт 25-річного футболіста з болгарським клубом чинний до червня 2029 року. Його трансферна вартість складає 4 мільйони євро.

На початку листопада Іван Желізко отримав польське громадянство. Відповідний паспорт він отримав разом зі своєю дружиною. Цікаво, що після цього в польських медіа почали повідомляти, що Желізко став реальним кандидатом на потрапляння до "Кадри".