Об этом рассказали в программе ТаТоТаке. По информации журналиста Михаила Спиваковского, футболист должен был получить вызов в сборную Украины еще в мае.

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Как Желизко отказался от вызова в сборную Украины

В начале ноября 2026 года украинский футболист Иван Желизко получил польский паспорт. По информации ТаТоТаке, тренер сборной Украины Андреа Мальдера планировал вызвать полузащитника на свой первый сбор в конце мая – начале июня.

Однако, как стало известно ТаТоТаке, сам футболист в личной беседе с тренером сказал, что уже запланировал отпуск на этот период и хотел бы отдохнуть. То есть опорник фактически сам отказался от дебютного вызова в национальную сборную Украины.

По версии ТаТоТаке, на это решение игрока повлиял не только напряженный сезон, который провел футболист, но и личные обстоятельства. Отец Ивана защищал Украину, участвовал в боевых действиях и получил ранение на поле боя.

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Что известно о выступлениях Желизко

Иван Желизко в этом сезоне сменил команду и перешел из гданьской Лехии в болгарский Лудогорец. В его активе уже 7 матчей за новую команду, в которых он забил один гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт 25-летнего футболиста с болгарским клубом действует до июня 2029 года. Его трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.

В начале ноября Иван Желизко получил польское гражданство вместе со своей женой. Соответствующий паспорт он получил вместе со своей женой. Интересно, что после этого в польских СМИ начали сообщать, что Желизко стал реальным кандидатом на попадание в Кадру.