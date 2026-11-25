Вболівальники Баварії та збірної Німеччини були шоковані вчинком Мануеля Ноєра, який вирішив розлучитися з дружиною лише через кілька тижнів після народження їхньої другої дитини. Виявилося, що голкіпер вчинив так через іншу жінку.

Bayern Aktuell дізналися, що Ноєр не просто виїхав з будинку, де проживав разом з дружиною Анікою та дітьми, але й одразу вирушив на відпочинок. Компанію йому склала нова пасія.

Ноєр кинув дружину заради іншої

Через травму воротар Баварії поки не може допомогти своїй команді, тож має незаплановану мінівідпустку, яку він вирішив провести на Сицилії.

Там його помітили в компанії невідомої жінки, яка, судячи з усього, є його новим романтичним інтересом. Гостроти ситуації додає те, що заради неї 40-річний футболіст покинув дружину, яка лише влітку подарувала йому другого сина.

Дружини гравців Баварії засуджують Ноєра

Поведінка Ноєра викликала шквал обурення в німецькому суспільстві. Відома консультантка з подружніх стосунків Рут Марквард навіть присвятила воротарю допис у соцмережах, де піддала його рішення зруйнувати родину нищівній критиці.

Цікаво, що такої ж думки про вчинок Мануеля і партнерки його колишніх та нинішніх одноклубників. Дружини Маріо Гьотце і Йозуа Кімміха поставили вподобайки посту зі звинуваченнями на адресу Ноєра і додали коментарі, в яких не схвалюють його поїздку з коханкою в Італію.