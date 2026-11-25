Bayern Aktuell дізналися, що Ноєр не просто виїхав з будинку, де проживав разом з дружиною Анікою та дітьми, але й одразу вирушив на відпочинок. Компанію йому склала нова пасія.

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Ноєр кинув дружину заради іншої

Через травму воротар Баварії поки не може допомогти своїй команді, тож має незаплановану мінівідпустку, яку він вирішив провести на Сицилії.

Там його помітили в компанії невідомої жінки, яка, судячи з усього, є його новим романтичним інтересом. Гостроти ситуації додає те, що заради неї 40-річний футболіст покинув дружину, яка лише влітку подарувала йому другого сина.

Дружини гравців Баварії засуджують Ноєра

Поведінка Ноєра викликала шквал обурення в німецькому суспільстві. Відома консультантка з подружніх стосунків Рут Марквард навіть присвятила воротарю допис у соцмережах, де піддала його рішення зруйнувати родину нищівній критиці.

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Цікаво, що такої ж думки про вчинок Мануеля і партнерки його колишніх та нинішніх одноклубників. Дружини Маріо Гьотце і Йозуа Кімміха поставили вподобайки посту зі звинуваченнями на адресу Ноєра і додали коментарі, в яких не схвалюють його поїздку з коханкою в Італію.