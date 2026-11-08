Баварія втратила Ноєра на тривалий час: що сталося з легендарним воротарем

Легендарний німецький воротар поглибив існуючі проблеми зі здоров’ям у матчі Бундесліги. Уболівальники можуть побачити Мануеля Ноєра на футбольному полі не раніше 2027-го.

Чемпіон світу-2014 травмувався та пропустить тривалий час. З таким повідомленням до публіки вийшла пресслужба мюнхенської Баварії.

Що сталося з Ноєром

У суботу, 7 листопада, Баварія перемогла Майнц у рамках Бундесліги (2:1). Під час першого тайму проблеми відчув основний голкіпер чинних чемпіонів Німеччини.

Мануель Нойєр тимчасово не зможе грати за Баварію. Капітан команди отримав частковий розрив сухожилля у правій стопі під час виїзної перемоги "рекордмайстра" над клубом Майнц 05,

– йдеться у заяві клубу.

За повідомленням інсайдера Фабрісіо Романо, футболіст пропустить два місяці та більше не зіграє у календарному 2026 році.

Що відбувається у Баварії

Протягом певного часу мюнхенський клуб відчуває кадрові проблеми. Наприкінці жовтня стало відомо, що головний тренер Баварії Венсан Компані був виписаний з лікарні. Туди бельгійський фахівець потрапив після того, як втратив свідомість на тренуванні мюнхенського клубу.

У "лазареті" Баварії також перебувають: Луїс Діас, Джамал Муссіала, Серж Гнабрі та Ісмаель Сайбарі.

Зазначимо, що у поточному сезоні в усіх турнірах Ноєр пропустив 6 голів у 9 матчах. У 4 поєдинках він не дав змоги відзначитись суперникам. Проблеми зі стопою не є новими для досвідченого воротаря. Він пропустив кілька матчів у другій половині жовтня у зв'язку з подразненням сухожилля.