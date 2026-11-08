Бавария надолго лишилась Нойера: что случилось с легендарным вратарем

Чемпион мира 2014 года получил травму и выбыл из строя на длительный срок. С таким сообщением к общественности обратилась пресс-служба мюнхенской Баварии.

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Что случилось с Нойером

В субботу, 7 ноября, Бавария обыграла Майнц в рамках Бундеслиги (2:1). В первом тайме проблемы возникли у основного вратаря действующих чемпионов Германии.

Мануэль Нойер временно не сможет играть за Баварию. Капитан команды получил частичный разрыв сухожилия в правой стопе во время выездной победы "рекордмейстера" над клубом Майнц 05– говорится в заявлении клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист пропустит два месяца и больше не сыграет в 2026 году.

Что происходит в Баварии

В течение некоторого времени мюнхенский клуб испытывает кадровые проблемы. В конце октября стало известно, что главный тренер Баварии Венсан Компани был выписан из больницы. Туда бельгийский специалист попал после того, как потерял сознание на тренировке мюнхенского клуба.

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В "лазарете" Баварии также находятся: Луис Диас, Джамал Муссиала, Серж Гнабри и Исмаэль Сайбари.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах Нойер пропустил 6 голов в 9 матчах. В 4 матчах он не позволил соперникам забить. Проблемы со стопой не являются новыми для опытного вратаря. Он пропустил несколько матчей во второй половине октября из-за раздражения сухожилия.