Компани выписали из больницы: тренеру Баварии поставили диагноз

Тренера Баварии выписали из больницы. Об этом сообщил аккаунт Sky Sport в социальной сети Х.

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Какие проблемы со здоровьем у Компани

Тренера доставили в больницу на вертолете после того, как на прошлой неделе он потерял сознание на тренировке команды. О процессе выздоровления Компани сообщил спортивный директор Баварии Макс Эберль.

Думаю, это самая важная и самая радостная новость для всех нас. Причина установлена: это раздражение мозговых оболочек, которое и привело к инциденту в прошлую пятницу. Теперь его выписали домой, где он будет проходить реабилитацию– сказал Эберль.

Функционер добавил, что в настоящее время бывший футболист Манчестер Сити и сборной Бельгии должен находиться в состоянии покоя и принимать лекарства. Спортивный директор немецкого клуба также добавил, что уверен в скором возвращении 40-летнего Компани к исполнению должностных обязанностей.

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Напомним, что ранее медики долгое время не могли установить точную причину инцидента. Наиболее вероятной причиной проблем считались осложнения после вирусной инфекции, которой Компани переболел перед этим.

Как Бавария играла без тренера

За это время мюнхенцы одержали две победы: над Фрайбургом в Бундеслиге (3:1) и над Магдебургом в матче Кубка страны (6:1).

Также напомним, что в понедельник, 26 октября, состоялась юбилейная 70-я церемония "Золотой мяч". Лучшим игроком признали английского нападающего Баварии Гарри Кейна.