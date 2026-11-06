"Світла немає з 8 ранку": дружина Шовковського показала, як вони з чоловіком рятуються у Києві

Дружина колишнього тренера Динамо Олександра Шовковського Марина Кутепова розповіла про непростий день у Києві. Подружжя вирішило відволіктися від проблем і провести вечір у театрі.

Олександр Шовковський після завершення тренерської кар'єри має більше часу для особистого життя та захоплень. Екснаставник Динамо разом із дружиною відвідує культурні заходи, подорожує та проводить час із близькими, передає 24 Канал.

Шовковський із дружиною знайшли спосіб відволіктися від проблем

Марина Кутепова опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі спільну фотографію з чоловіком, зроблену в Національному театрі імені Івана Франка. Подружжя завітало на виставу "Марія Стюарт", щоб провести вечір за культурним відпочинком.

Втім, день для родини Шовковського видався непростим через побутові труднощі. Дружина колишнього футболіста пояснила, що похід до театру став для них можливістю хоча б ненадовго відволіктися від реальності.

День складний, але в нас є плани трохи відпочити від реальності (світла немає з 8 ранку, води – з 15:40) і насолодитися виставою,

– написала Кутепова.



Марина Кутепова та Олександр Шовковський/ Скриншот з інстаграму

Чим Шовковський займається після відходу з Динамо

Олександр Шовковський очолив Динамо в листопаді 2023 року після відставки Мірчі Луческу. Спочатку він працював виконувачем обов'язків головного тренера, а згодом отримав повноцінне призначення.

Під керівництвом фахівця київська команда провела 101 матч. У сезоні 2024/25 Динамо стало чемпіоном України та дісталося фіналу Кубка України.

Однак 27 листопада 2025 року клуб припинив співпрацю із Шовковським після поразки від кіпрської Омонії з рахунком 0:2 у Лізі конференцій. Разом із головним тренером команду залишив його штаб.

Після завершення роботи в Динамо Шовковський почав більше часу приділяти родині, друзям, навчанню та саморозвитку. Серед його захоплень залишаються мотоцикли, а також культурні заходи й подорожі разом із дружиною.