"Залишаються в серці надовго": Шовковський поділився милим фото з дружиною

Олександр Шовковський позував для фото разом з дружиною Мариною Кутєповою. Допис з відповідною світлиною та підписом ексфутболіст опублікував в інстаграмі.

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Олександр Шовковський про життя

У публікації Олександр Шовковський та Марина Кутєпова з’явилися у байкерському стилі, що збігається з основним хобі 51-річного спортсмена.

Є моменти в житті, які неможливо спланувати, але саме вони залишаються в серці надовго… Це щирі усмішки, теплі обійми, несподівані зустрічі, люди, поруч із якими можна просто бути собою, сміятися до сліз і відчувати справжнє щастя. Це миті, коли забуваєш про всі турботи, відпускаєш зайві думки й просто насолоджуєшся тим, що відбувається тут і зараз– поміркував Олександр.

Марина Кутєпова та Олександр Шовковський / Фото з інстаграму Шовковського

Імовірно, щасливий момент з дружиною було зафіксовано у день здійснення спільної мотопрогулянки. У соціальних мережах легенди Динамо нерідко можна побачити двоколісні.

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Чим займається Олександр Шовковський після звільнення з Динамо

Колишній страж воріт Динамо нещодавно розповідав, як проводить вільний час поза футболом. Говорив про вивчення англійської та перегляд футболу.

У період з грудня 2023-го по листопад 2025 року на чолі "біло-синіх" Олександр провів 93 матчі, вигравши 55 з них. Шовковський допоміг Динамо стати чемпіонами України у сезоні 2024/2025.