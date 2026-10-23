"Остаются в сердце надолго": Шовковский поделился милым фото с женой

Александр Шовковский сфотографировался вместе со своей женой Мариной Кутеповой. Пост с соответствующим снимком и подписью бывший футболист опубликовал в инстаграме.

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Что Александр Шовковский рассказывает о жизни

В публикации Александр Шовковский и Марина Кутепова появились в байкерском стиле, что соответствует основному хобби 51-летнего спортсмена.

Есть моменты в жизни, которые невозможно спланировать, но именно они остаются в сердце надолго… Это искренние улыбки, теплые объятия, неожиданные встречи, люди, рядом с которыми можно просто быть собой, смеяться до слез и чувствовать настоящее счастье. Это мгновения, когда забываешь обо всех заботах, отпускаешь лишние мысли и просто наслаждаешься тем, что происходит здесь и сейчас– подумал Александр.

Марина Кутепова и Александр Шовковский / Фото из инстаграма Шовковского

Вероятно, счастливый момент с женой был запечатлен в день совместной мотопрогулки. В социальных сетях легенды "Динамо" нередко можно увидеть на двухколесных.

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Чем занимается Александр Шовковский после увольнения из Динамо

Бывший вратарь Динамо недавно рассказывал, как проводит свободное время вне футбола. Говорил об изучении английского языка и просмотре футбола.

В период с декабря 2023-го по ноябрь 2025 года во главе "бело-синих" Александр провел 93 матча, выиграв 55 из них. Шовковский помог Динамо стать чемпионами Украины в сезоне 2024/2025.